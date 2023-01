महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने पद से हटने की इच्छा जताई, पीएम मोदी से कही थी ये बात

Maharashtra Governor, Bhagat Singh Koshyari, Maharashtra, PM Modi, Mumbai: महाराष्ट्र के राज्यपाल (Maharashtra Governor) भगत सिंह कोश्यारी (Bhagat Singh Koshyari) ने अपनी सभी राजनीतिक जिम्मेदारियों से मुक्त होने की इच्छा जताई है.

राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने आज सोमवार को ट्वीट कर कहा, “माननीय प्रधानमंत्री की हाल की मुंबई यात्रा के दौरान, मैंने उन्हें सभी राजनीतिक जिम्मेदारियों से मुक्त होने और अपना शेष जीवन पढ़ने, लिखने और अन्य गतिविधियों में बिताने की अपनी इच्छा से अवगत कराया है.”