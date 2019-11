मुंबई: महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी को सरकार बनाने के लिए बुलावा भेजा है. महाराष्ट्र में सरकार बनाने को लेकर पिछले 15 दिनों से चल रहे गतिरोध के बाद राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने शनिवार शाम राज्य में सबसे बड़े दल भाजपा को सरकार बनाने के लिये अपनी इच्छा और क्षमता से अवगत कराने को कहा.

Maharashtra Governor Bhagat Singh Koshyari has invited the single largest party BJP to form the government pic.twitter.com/VnIXuzjr22

