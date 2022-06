मुंबई: महाराष्ट्र के महाराष्ट्र में शिवसेना के विधायकों की बगावत के चलते संकट में आई महा विकास अघाड़ी सरकार के मुख्यमंत्री के समर्थकों की हिंसक गतिविधियों और जवाब में बागी विधायकों के सपोर्टरों के तेवर देखते हुए केंद्र सरकार ने जहां 15 MLA को वाई प्लस सुरक्षा दी है, वहीं एक ताजा घटनाक्रम में महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला को (शिंदे कैंप के) विधायकों की सुरक्षा के संबंध में पत्र लिखा है और अनुरोध किया है कि स्थिति से निपटने के लिए केंद्रीय सुरक्षा बलों का पर्याप्त प्रावधान किया जाए और जरूरत पड़ने पर तैयार रखा जाए.Also Read - महराष्ट्र का सियासी 'संग्राम' सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, शिंदे कैंप ने अयोग्यता नोटिस के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया

वहीं महाराष्ट्र पुलिस के अधिकारी ने कहा, हमने हवाई अड्डों को अलर्ट कर दिया है और कर्मियों को तैनात कर दिया है. हमें नहीं पता कि ये विधायक कब यहां आएंगे.

Maharashtra Governor Bhagat Singh Koshyari writes to Union Home Secretary Ajay Bhalla regarding the security of MLAs (of Shinde Camp) and requested that adequate provision of Central Security forces to be made and kept ready, in case required, to address the situation.

