Maharashtra restrictions Guidelines: कोरोना वायरस के नए स्वरूप के चलते पूरी दुनिया में मचे हड़कंप के बाद महाराष्ट्र सरकार ने नए प्रतिबंध लगाए हैं. महाराष्ट्र सरकार ने नए प्रतिबंधों और अनुमतियां को लेकर दिशानिर्देश जारी किए हैं. इसके मुताबिक किसी भी अंतरराष्ट्रीय गंतव्य से यानी विदेश से राज्य (महाराष्ट्र) में आने वाले सभी यात्री इस संबंध में भारत सरकार के निर्देशों का पालन करेंगे. इसके अलावा घरेलू यात्री या तो टीके की दोनों खुराक ले चुके हों या 72 घंटे पुरानी वैध आरटी-पीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट हो तभी राज्य में आने की इजाजत दी जाएगी.Also Read - नौ दिसंबर तक वानखेड़े के खिलाफ न ट्वीट करूंगा न सार्वजनिक बयान दूंगा: नवाब मलिक

महाराष्ट्र सरकार द्वारा जारी नई गाइडलाइन के मुताबिक यदि कोई ऐसा कोई व्यक्ति टैक्सी / प्राइवेट ट्रांसपोर्ट 4-व्हीलर या किसी बस के अंदर पाया जाता है, तो उस पर 500 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा वहीं ड्राइवर/हेल्पर/कंडक्टर पर भी 500 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा. बसों के मामले में परिवहन एजेंसी के मालिक पर 1000 रुपये का जुर्माना लगेगा. Also Read - आदिवासियों से बदसलूकी और मारपीट के आरोप में विरार से एक व्यक्ति गिरफ्तार

If default found inside taxi/pvt transport 4-wheeler or inside any bus, along with individual defaulting Covid appropriate behaviour being fined Rs 500; driver/helper/conductor shall be fined Rs 500; owner transport agency in cases of buses shall be fined Rs 1000:Maharashtra Govt pic.twitter.com/QX3q4YpT3V

