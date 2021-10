Maharashtra Government, special incentive of Rs 1.21 lakhs, doctors, COVID-19 patients, municipal, Medical colleges, महाराष्ट्र सरकार (Maharashtra Govt) ने सभी सरकारी और नगरपालिका मेडिकल कॉलेजों में COVID-19 रोगियों का इलाज करने वाले रेजिडेंट डॉक्टरों के लिए विशेष प्रोत्साहन की घोषणा की है. न्‍यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक, देश में कोरोना संक्रमण से सबसे अधिक प्रभावित राज्‍य की सरकार ने कोरोना संक्रमण से पीड़ित मरीजों का इलाज करने वाले सभी सरकारी रेजिंडेंट डॉक्‍टरों, मेडिकल कॉलेज औरमहानगर पालिकाओं के डॉक्‍टरों के लिए विशेष प्रोत्‍साहन की घोषणा की है.Also Read - Maharashtra: एक मंच पर साथ नजर आए धुर विरोधी नरायण राणे और उद्धव ठाकरे, जानिए क्या है मामला?

महाराष्ट्र सरकार ने COVID-19 रोगियों का इलाज करने वाले सभी सरकारी और नगरपालिका मेडिकल कॉलेजों के रेजिडेंट डॉक्टरों के लिए 1.21 लाख रुपए के विशेष प्रोत्साहन (special incentive of Rs 1.21 lakhs) की घोषणा की.

Maharashtra Government announces a special incentive of Rs 1.21 lakhs each for resident doctors treating COVID-19 patients in all government and municipal medical colleges pic.twitter.com/8ypvZkWcUn

