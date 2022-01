Maharashtra new strict restrictions: महाराष्‍ट्र में तेजी से बढ़ रहे कोरोना वायरस के मामलों के चलते हुए राज्‍य सरकार ने और कड़े प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है. ये प्रतिबंध 10 जनवरी से लागू होंगे. महाराष्ट्र में 10 जनवरी से नाइट कर्फ्यू लगाया जाएगा. राज्‍य में आज शनिवार को 40 हजार से अधिक मामले सामने आए हैं. नए प्रतिबंधों में स्विमिंग पूल, जिम, स्पा, ब्यूटी सैलून, चिड़ियाघर, संग्रहालय और मनोरंजन पार्क बंद रहेंगे. महाराष्ट्र में 10 जनवरी से नाइट कर्फ्यू लगाया जाएगा.यह नाइट कर्फ्यू रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा. 5 या इससे ज़्यादा लोगों की एक साथ आवाजाही पर रोक लगाई गई है. नाइट कर्फ्यू रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा. 5 या इससे ज़्यादा लोगों की एक साथ आवाजाही पर रोक लगाई गई है.Also Read - दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 20 हज़ार से अधिक नए मामले, संक्रमण दर में 20 फीसदी बढ़ोतरी

In Maharashtra, hotels, restaurants, cinema halls, auditorium to operate at 50% seating capacity till 10 pm; home delivery of food to be allowed

— ANI (@ANI) January 8, 2022