Maharashtra Gyms Reopen: महाराष्ट्र सरकार ने पुणे में जिम खोलने की अनुमति दे दी है. दरअसल कोविड-19 पर काबू पाने के लिए लगाए गए प्रतिबंधों में ढील के बीच करीब दो महीने बाद सोमवार को पुणे में शाम 4 बजे तक जिम खोलने (Gym Reopen in Pune) की इजाजत दी गई है. इसके अलावा मुंबई में भी (Gym Reopen in Mumbai) करीब दो महीने बाद रेस्तरां, जिम, सैलून व अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठान फिर से खुल गए. मुंबई नगर महाराष्ट्र सरकार की पांच स्तरीय अनलॉक योजना की तीसरी श्रेणी में आता है. इस बीच, बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) ने नागरिकों से अपील की है कि वे कोरोना वायरस से बचाव में कोई कोताही नहीं बरतें और सभी सावधानियों का पालन करें.

पुणे स्थित एक जिम के मालिक आशीष माने ने बताया, "हमें सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे के बीच काम करने की अनुमति है. सभी इक्विपमेंट्स सैनिटाइज किए जाएंगे. ग्राहकों को सामाजिक दूरी बनाए रखने और मास्क पहनने की होगी है."

इससे पहले नगर निकाय की परिवहन इकाई बृहन्मुंबई इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट (बेस्ट) की बसों में बैठने की 100 प्रतिशत क्षमता के साथ चलने की अनुमति दी गई है. हालांकि, लोकल ट्रेनों में चिकित्सा और आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोगों को ही यात्रा करने की अनुमति है.

बीएमसी ने एक ट्वीट कर कहा, “मुंबई, एक विनम्र अनुरोध! हम चरणबद्ध तरीके से वापस पटरी पर आ रहे हैं, हमारा मुख्य लक्ष्य कोरोना मुक्त मुंबई है और हम इस संबंध में कोताही नहीं बरत सकते. हमें सावधान रहना होगा. सभी एहतियातों का पालन करें!”

महाराष्ट्र सरकार ने साप्ताहिक सकारात्मकता दर और ऑक्सीजन बेड की उपलब्धता के आधार पर राज्य में प्रतिबंधों में ढील देने के लिए पांच-स्तरीय योजना की घोषणा की है. तीसरी श्रेणी के तहत उन स्थानों पर प्रतिबंधों में ढील दी गयी है, जहां संक्रमण दर पांच प्रतिशत से 10 प्रतिशत के बीच है. बीएमसी ने प्रतिबंधों में ढील को लेकर रविवार को विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए.

