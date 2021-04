Maharashtra, Health Minister, COVID-19, New Strain, COVID-19 vaccine, News: देश में कोरोना वायरस (Coronavirus) संक्रमण से प्रभावित महाराष्‍ट्र (Maharashtra) के स्‍वास्‍थ्‍य मंत्री ने बुधवार को कहा, ” हमें संदेह है कि एक नया स्‍ट्रेन है जो लोगों को कम समय में प्रभावित कर रहा है. इसका पता लगाने के लिए नमूनों को राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र भेजा गया है”. Also Read - Delhi: अब युवा, बच्चों और गर्भवती महिलाओं को ज्यादा हो रहा कोरोना, LNJP के MD बोले- पहले 60 के पार मरीज थे ज्यादा

इसी दौरान COVID19 स्थिति पर महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कह, वर्तमान में, हमारे पास 14 लाख वैक्सीन खुराक हैं जो 3 दिनों में खत्म हो जाएंगे. हमने प्रति सप्ताह 40 लाख अधिक वैक्सीन डोज मांगे हैं. मैं यह नहीं कह रहा हूं कि केंद्र हमें टीके नहीं दे रहा है, लेकिन टीकों की डिलीवरी की गति धीमी है. बता दें कि केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस वैक्सीन की 33 लाख से ज़्यादा डोज़ दी गईं। देश में कुल वैक्सीनेशन का आंकड़ा 8.7 करोड़ के पार पहुंच गया है. Also Read - Maharashtra: खराब खाने की क्वालिटी को देखकर मंत्री हुए आग बबूला, ठेकेदार को जड़ दिया थप्पड़, देखें Video

ऑक्सीजन की आपूर्ति को प्रभावित नहीं होने देंगे

स्‍वास्‍थ्‍य मंत्री ने कहा, 12 मीट्रिक टन ऑक्सीजन का उत्पादन होता है और प्रतिदिन 7 टन से अधिक ऑक्सीजन की खपत होती है. हमने मांग की है कि हमें नजदीकी राज्यों से मेडिकल ऑक्सीजन की आपूर्ति की जानी चाहिए. अगर जरूरत पड़ी तो हम करेंगे उन उद्योगों को बंद करेंगें जो ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, लेकिन मेडिकल ऑक्सीजन की आपूर्ति को प्रभावित नहीं होने देंगे. Also Read - होम आइसोलेट मरीजों को भी मिले Remdesivir इंजेक्शन- IMA ने दिया सुझाव; महाराष्ट्र सरकार बोली- सिर्फ हॉस्पिटलों में मिलेगी दवा

We do not have enough vaccine doses at various vaccination centres, and people have to be sent back due to a shortage of doses. We have demanded from the Centre that people of age group 20-40 years must be vaccinated on priority: Maharashtra Health Minister Rajesh Tope

