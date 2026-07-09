Video: तेज बारिश के बीच नदी में बहे हजारों LPG सिलेंडर, वायरल वीडियो देख मचा हड़कंप

महाराष्ट्र के रायगढ़ में भारी बारिश के बीच करीब 3 हजार एलपीजी सिलेंडर नदी में बह गए. प्रशासन ने लोगों से सिलेंडर नहीं छूने और तुरंत सूचना देने की अपील की.

Written by: Rishabh Kumar Edited by: Rishabh Kumar
Published: July 9, 2026, 11:13 AM IST
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नदी में बह गए LPG सिलेंडर (Image: X)
  • भारी बारिश में बह गए तीन हजार सिलेंडर
  • प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने कहा
  • नदी किनारे सिलेंडर दिखें तो सूचना दें
  • सिलेंडरों की तलाश में अभियान लगातार जारी

Viral Video: महाराष्ट्र में लगातार हो रही भारी बारिश ने कई इलाकों में मुश्किलें बढ़ा दी हैं. रायगढ़ जिले में तेज बारिश और बाढ़ जैसे हालात के बीच एक बड़ा हादसा सामने आया. यहां एचपीसीएल के पातालगंगा एलपीजी बॉटलिंग प्लांट से करीब 3 हजार LPG सिलेंडर पानी के तेज बहाव में बहकर पातालगंगा नदी तक पहुंच गए. इनमें भरे हुए और खाली दोनों तरह के सिलेंडर शामिल बताए जा रहे हैं. घटना के बाद इलाके में प्रशासन और कंपनी के अधिकारी लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं. सोशल मीडिया पर नदी में बहते सिलेंडरों के कई वीडियो तेजी से वायरल हो रहे हैं, जिन्हें देखकर लोग भी हैरान हैं. फिलहाल प्रशासन लोगों से सावधानी बरतने की अपील कर रहा है.

बाढ़ का पानी प्लांट में घुसा

जानकारी के मुताबिक, यह एलपीजी बॉटलिंग प्लांट रायगढ़ जिले के पनवेल तहसील के एमआईडीसी चवाने इलाके में स्थित है. भारी बारिश के कारण बाढ़ का पानी प्लांट के अंदर तक पहुंच गया. तेज बहाव इतना ज्यादा था कि हजारों एलपीजी सिलेंडर अपने स्थान से बहकर नदी में चले गए. इसके बाद आसपास के इलाकों में प्रशासन ने तुरंत अलर्ट जारी किया. कई जगह लोगों ने नदी में तैरते सिलेंडरों के वीडियो रिकॉर्ड किए, जो देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो गए. अधिकारियों का कहना है कि फिलहाल सभी सिलेंडरों का पता लगाने और उन्हें सुरक्षित वापस लाने का काम जारी है. नुकसान का पूरा आकलन भी किया जा रहा है.

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लोगों से सिलेंडर नहीं उठाने की अपील

रायगढ़ जिला प्रशासन ने साफ कहा है कि अगर किसी को नदी किनारे या आसपास कोई एलपीजी सिलेंडर दिखाई दे तो उसे बिल्कुल भी हाथ न लगाएं. प्रशासन ने लोगों से कहा है कि सिलेंडर को घर ले जाने या खुद इस्तेमाल करने की कोशिश न करें. अगर किसी को कोई सिलेंडर मिलता है तो उसकी जानकारी तुरंत अधिकारियों को दें. बरामद सिलेंडर एचपीसीएल (HPCL) , उसके अधिकृत गैस डीलर, खालापुर और पेन तहसील कार्यालय या पेन के उप-विभागीय अधिकारी कार्यालय में जमा कराए जा सकते हैं. प्रशासन का कहना है कि इससे सभी सिलेंडरों को सुरक्षित तरीके से वापस इकट्ठा किया जा सकेगा और किसी तरह के खतरे से बचा जा सकेगा.

देखें Video-

क्यों हो सकता है बड़ा खतरा

रायगढ़ के जिला कलेक्टर ने लोगों को चेतावनी देते हुए कहा कि यह पता नहीं है कि बहकर गए सिलेंडरों में गैस भरी हुई है या वे पूरी तरह खाली हैं. ऐसे में किसी भी सिलेंडर को खोलने, जांचने या घर ले जाने की कोशिश करना खतरनाक साबित हो सकता है. अगर सिलेंडर को नुकसान पहुंचा हो या उसमें गैस बची हो तो रिसाव या आग लगने जैसी घटना हो सकती है. इसी वजह से प्रशासन बार-बार लोगों से दूरी बनाए रखने और किसी भी सिलेंडर की जानकारी तुरंत अधिकारियों को देने की अपील कर रहा है. सुरक्षा को देखते हुए संबंधित विभाग लगातार नदी किनारे और आसपास के इलाकों में निगरानी कर रहे हैं.

सिलेंडरों की तलाश जारी

घटना के बाद प्रशासन, एचपीसीएल और अन्य संबंधित विभाग मिलकर बह गए सिलेंडरों की तलाश में जुटे हैं. नदी और उसके आसपास के कई इलाकों में खोज अभियान चलाया जा रहा है ताकि सभी सिलेंडरों को जल्द से जल्द बरामद किया जा सके. अधिकारियों का कहना है कि जब तक सभी सिलेंडरों का पता नहीं चल जाता, तब तक लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है. अगर किसी को नदी, खेत, सड़क किनारे या किसी अन्य जगह पर एलपीजी सिलेंडर दिखाई दे तो तुरंत इसकी सूचना प्रशासन को दें. अधिकारियों ने फिर दोहराया है कि किसी भी सिलेंडर को अपने पास रखना या उसके साथ छेड़छाड़ करना सुरक्षा के लिहाज से सही नहीं है. समय पर सूचना देने से किसी बड़े हादसे को रोका जा सकता है.

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ऋषभ कुमार पाण्डेय डिजिटल मीडिया और न्यूज इंडस्ट्री में एक साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं. वे मई 2024 से Zee Media समूह के साथ जुड़े हैं. यहां ... और पढ़ें

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