Maharashtra Hindi News: महाराष्ट्र में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां सैप्टिक टैंक साफ करने के दौरान चार लोगों की दम घुटने से मौत हो गई. घटना पुणे में स्थित लोनी कालभोर गांव (Loni Kalbhor Village ) की है. न्यूज एजेंसी एएनआई ने आज बुधवार को एक ट्वीट में बताया कि चार लोग यहां एक निजी आवास का सेप्टिक टैंक साफ करने नीचे उतरे थे, मगर दम घुटने से चारों की मौत हो गई.

घटना के संबंध में स्थानीय पुलिस ने बताया कि लोनी कालभोर के कदम वाक वास्ती क्षेत्र में एक निजी आवास में स्थित टैंक की सफाई के दौरान चार कर्मचारियों की मौत हो गई. घटना आज सुबह करीब साढ़े ग्यारह बजे की है. पुलिस ने बताया, 'चार लोग सफाई के लिए सेप्टिक टैंक में उतरे थे, मगर दम घुटने से चारों की मौत हो गई.'

पुलिस ने बताया कि टैंक से बेहोशी की हालत में पहले पीड़ित को बाहर निकाला गया. उसे तत्काल करीबी हॉस्पिटल में ले जाया गया मगर बचाया नहीं जा सका. हॉस्पिटल में डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. इसी तरह तुरंत अन्य तीन लोगों को टैंक से बाहर निकाला गया और मगर सभी की पहले ही मौत हो चुकी थी.

Maharashtra | Four people died due to suffocation while cleaning a septic tank in a private residence in Loni Kalbhor village of Pune. Fire Brigade is present at the spot. Details awaited.

