Maharashtra Hindi News: महाराष्ट्र के नागपुर में बड़ी स्वास्थ्य लापरवाही का मामला सामने आया गया है. बताया गया कि एक हॉस्पिटल में थैलेसीमिया बीमारी से पीड़िता चार बच्चों को आईएचवी संक्रमण वाला खून चढ़ा दिया. जिससे सभी चारों बच्चों संक्रमित हो गए और एक बच्चे की मौत हो गई. हालांकि अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है.Also Read - MNS नेता की धमकी- अगर राज ठाकरे को कुछ हुआ तो महाराष्ट्र जल उठेगा

न्यूज एजेंसी एएनआई ने राज्य स्वास्थ्य विभाग में असिस्टेंट डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर आरके धकाटे के हवाले से बताया कि चार में बच्चों में एचआईवी का संक्रमण पाया गया है. इनमें एक बच्चे की मौत भी हुई है. उन्होंने आगे कहा कि मामले में तुरंत संज्ञान लिया जाएगा और एक जांच कमिटी का गठन किया जाएगा. Also Read - एक गलती से 17 लाख लोग HIV के हुए शिकार, असुक्षित यौन संबंध बनाने वालों की आंखें खोलने वाली खबर

Maharashtra| 4 thalassemic children tested positive for HIV in Nagpur allegedly after blood transfusion

4 children tested positive for HIV, out of them one died. Will take action against it. Inquiry will set up: Dr RK Dhakate, Asst Dy Director, Health Dept,State Govt (25.05) pic.twitter.com/M1nRG6PeOv

