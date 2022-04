महाराष्ट्र में लाउडस्पीकर विवाद के बीच महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS) के प्रमुख राज ठाकरे आज मंगलवार को पार्टी के प्रमुख नेताओं के साथ बैठक करेंगे. न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक बैठक राज ठाकरे के आवास पर होगी. बैठक में पार्टी द्वारा तीन मई तक सभी मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने के अल्टीमेटम और उसके आगे की रणनीति पर चर्चा होगी. इसके अलावा औरंगाबाद में एक मई को पार्टी की बैठक और जून में अयोध्या यात्रा के मुद्दों पर रणनीति तैयार की जाएगी.Also Read - पाकिस्तान में श्रीलंकाई नागरिक की लिंचिंग पर कोर्ट का फैसला, 6 को मौत की सजा और 7 को उम्र कैद | 76 अन्य को दो साल की सजा

मालूम हो कि राज ठाकरे ने मस्जिदों में लाउडस्पीकर के इस्तेमाल का सख्ती से विरोध किया है. उन्होंने प्रदेश की सभी मस्जिदों से तीन मई तक लाउडस्पीकर हटाने का अल्टीमेटम दिया है. मगर विभिन्न हलकों से आलोचना के बाद राज ठाकरे ने बाद में स्पष्ट किया कि वह धार्मिक गतिविधियों के खिलाफ नहीं हैं, बल्कि केवल लाउडस्पीकर के उपयोग का विरोध कर रहे हैं, जिसका सभी लोगों के लिए सामाजिक और स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है. Also Read - मुंबई में घटी या बढ़ी है पेट्रोल-डीजल की कीमत, जानिए महाराष्ट्र के प्रमुख शहरों में क्या है आज का ताजा रेट

इधर राज ठाकरे की चेतानवी के बाद महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वालसे-पाटिल ने कहा कि एक महत्वपूर्ण कदम के तहत, महा विकास अघाड़ी (MVA) सरकार ने राज्य के सभी धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर के उपयोग के लिए पुलिस की अनुमति अनिवार्य कर दी है. उन्होंने कहा कि सभी धार्मिक स्थलों या धार्मिक समारोहों में लाउडस्पीकर का कोई भी अनधिकृत उपयोग उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त दंडात्मक कार्रवाई को आमंत्रित करेगा. वाल्से-पाटिल ने कहा कि गृह विभाग द्वारा अगले दो दिनों में दिशा-निर्देशों के साथ प्रस्ताव पर विस्तृत अधिसूचना जारी की जाएगी. Also Read - देश में कई जगहों पर हिंसा: CM नीतीश कुमार ने कहा- एक-दूसरे की धार्मिक भावनाओं का सम्मान करें, यही असली पूजा

Maharashtra | MNS Chief Raj Thackeray will hold a meeting with the party's top leaders at his residence today. In today's meeting, a strategy will be prepared on the issues of May 3 ultimatum to remove mosque loudspeakers, May 1 party meeting in Aurangabad & Ayodhya visit in June

— ANI (@ANI) April 19, 2022