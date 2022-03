Maharashtra Hindi News: महाराष्ट्र विधानसभा के बाहर सत्तापक्ष महा विकास अघाड़ी (MVA) के विधायकों ने आज गुरुवार को राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी (Governor Bhagat Singh Koshyari) के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया. विधायकों ने राज्यपाल पर छत्रपति शिवाजी महाराज (Chhatrapati Shivaji Maharaj) के खिलाफ विवादित बयान देने का आरोप लगाया है. न्यूज एजेंसी एएनआई ने प्रदर्शन का वीडियो भी शेयर किया है. इसमें विधायकों को राज्यपाल के खिलाफ नारेबाजी करते हुए देखा गया.Also Read - Maharashtra Hindi News: पुणे में सेप्टिक टैंक की सफाई के बीच बड़ा हादसा, दम घुटने से चार कर्मचारियों की मौत

प्रदर्शन के बीच एनसीपी विधायक संजय दौंड सिर के बल खड़े हो गए. नारेबाजी के बीच दौंड सीढ़ियों पर उतरे और शीर्षासन करने लगे. वहीं शिवसेना नेत्री मनीष कायंडे ने राज्यपाल पर निशाना साधते हुए कहा कि वो कौन सा संदर्भ दे रहे हैं? उन्हें ऐसा कहने की जरुरत नहीं थी. मुझे लगता है कि वो भाजपा के साथ है और उन्होंने सत्र शुरू के बीच इस विवाद को उठाया है.

#WATCH | Maha Vikas Aghadi (MVA) MLAs shout slogans and protest against Governor Bhagat Singh Koshyari over his alleged controversial remarks over Chhatrapati Shivaji Maharaj.

NCP MLA Sanjay Daund did a 'sheershasan' in protest. pic.twitter.com/txeSgZCNgC

— ANI (@ANI) March 3, 2022