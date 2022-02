Maharashtra Hindi News: महाराष्ट्र के पिंपरी चिंचवड में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है. यहां वकाड पुलिस स्टेशन के अधिकारी ने कथित तौर पर 300 करोड़ रुपये की क्रिप्टोकरंसी (Cryptocurrency) निकालने के लिए एक व्यक्ति का अपहरण करने के आरोप में आठ लोगों को गिरफ्तार किया है. आरोपी में खुद एक पुलिसकर्मी भी शामिल है. आरोपी पुलिसकर्मी साल 2019 में भी दस हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए पकड़ा जा चुका है. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इसी पुलिसकर्मी को एक शख्स के बारे में जानकारी मिली जो शेयर बाजार में पैसा लगाता है.Also Read - Cryptocurrency: वित्त मंत्री ने किया साफ, क्रिप्टो कोई करेंसी नहीं, ट्रांजैक्शन पर लगाया गया टैक्स

Maharashtra: Pimpri Chinchwad Police arrested a constable and 7 others for allegedly abducting a man to extort Bitcoins worth Rs 300 crores, DCP (Zone 2) Anand Bhoite said on Tuesday pic.twitter.com/lCgByDdaaL

— ANI (@ANI) February 2, 2022