Maharashtra Hindi News: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (Maharashtra CM Uddhav Thackeray) और तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव (Telangana CM K Chandrashekhar Rao) की हाल में मुलाकात के बाद चर्चा है कि दोनों नेताओं के बीच कांग्रेस के बगैर राजनीतिक मोर्चे के गठन की चर्चा हुई. हालांकि राज्यसभा सांसद और शिवसेना नेता संजय (Shiv Sena Leader Sanjay Raut) राउत ने ऐसी चर्चाओं का खंडन किया जिसमें कांग्रेस के बिना विपक्षी मोर्चा बनाने की बात कही गई है. उन्होंने आज सोमावर को कहा कि हमने ऐसा कभी नहीं कहा कि भाजपा के खिलाफ कांग्रेस विहीन विपक्षी मोर्चे का गठन किया जाएगा. मालूम हो कि महाराष्ट्र में कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी तीनों दल मिलकर सरकार चला रहे हैं.

संजय राउत ने आगे कहा कि पूर्व में जब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (West Bengal CM Mamata Banerjee) ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ राजनीतिक मोर्चा बनाने की सलाह दी तब हमने कांग्रेस को साथ लाने का दबाव बनाया. शिवसेना नेता कहा, 'हमने कभी नहीं कहा कि कांग्रेस के बिना एक राजनीति मोर्चे का गठित किया जाएगा. जब बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने राजनीतिक मोर्चा बनाने का सुझाव दिया तब शिवेसना पहला राजनीतिक दल था जिसने कांग्रेस को साथ लाने की बात कही थी.

मालूम हो कि पिछले साल संजय राउत ने कहा था कि टीएमसी चीफ कांग्रेस पार्टी को छोड़कर गठबंधन बनाने पर विचार कर रही थीं. हालांकि तब शिवसेना ने कहा था कि सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस को राष्ट्रीय राजनीति से दूर रखना और इसके बिना यूपीए के समानांतर एक विपक्षी गठबंधन बनाना सत्तारूढ़ भाजपा और 'फासीवादी' ताकतों को मजबूत करने के समान है.

शिवसेना ने तब ममता बनर्जी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि जो लोग कांग्रेस नेतृत्व वाले यूपीए को नहीं चाहते हैं उन्हें पीछ पीछे बात करके भ्रम पैदा करने की बजाय सार्वजनिक रूप से अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए.

We never said that a political front will be formed without Congress. At the time when Mamata Banerjee had suggested a political front,ShivSena was the first political party that talked about taking Congress along. KCR has the ability to lead by taking everyone along: Sanjay Raut pic.twitter.com/nNGxb1VtVu

