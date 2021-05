Maharashtra Home Isolation New Rules: देश में कोरोना की दूसरी लहर का प्रकोप जारी है. हालांकि देश के ज्यादातर राज्यों में लगे लॉकडाउन (Lockdown) जैसी पाबंदियों की वजह से मामलों में रोजाना कमी आ रही है. महाराष्ट्र में भी 1 जून तक लॉकडाउन जैसी पाबंदियां लागू हैं. महराष्ट्र के कुछ जिलों में कोरोना काबू में है तो वहीं कुछ में मामले घटने शुरू नहीं हुए हैं. इन सबके बीच महाराष्ट्र सरकार ने होम आइसोलेशन के नियम में कुछ बदलाव किया है. उद्धव ठाकरे सरकार ने फैसला किया है कि अब होम आइसोलेशन की व्यवस्था खत्म कर दी जाएगी. अब सभी मरीजों को कोविड केयर सेंटर जाना होगा. Also Read - Maharashtra Lockdown Update: महाराष्ट्र में लॉकडाउन में ढील की तैयारी! इन चार चरणों में दी जा सकती है राहत, जानें ताजा अपडेट...

स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने बताया ‘जो जिले रेड जोन में हैं, हमने उनसे होम आइसोलेशन के विकल्प को रद्द करने और कोविड केयर सेंटर बढ़ाने को कहा है. हमने उनसे बेड कैपेसिटी बढ़ाने को कहा है.’ उन्होंने कहा कि हमने इन जिलों को टेस्टिंग पर फोकस करने को कहा है. पॉजिटिव मरीजों के हाई रिस्क कॉन्टैक्ट्स पर फोकस होना चाहिए. टोपे ने कहा कि सभी जिलों में हमने कलेक्टरों से सरकारी अस्पतालों का फायर और इलेक्ट्रिक ऑडिट करने को कहा है. Also Read - Bombay HC ने होमागार्ड के डीजी परमबीर सिंह की एसटी-एससी एक्‍ट में गिरफ्तारी पर 9 जून तक रोक लगाई

We have decided to stop home isolation for patients of 18 districts where the positivity rate is high. The patients from these districts will have to go to a quarantine center, won't be allowed home isolation: Maharashtra Health Minister pic.twitter.com/09DsGrFuUK Also Read - कोरोना से होने वाली मौत में महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु का 73.88 प्रतिशत हिस्सा, जानिए अपने राज्य का हाल

— ANI (@ANI) May 25, 2021