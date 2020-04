नई दिल्ली: कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य महाराष्ट्र में सरकार की चुनौतियां कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. पूरे राज्य में 3 मई तक लॉकडाउन जारी है. लेकिन यहां की एक नई चुनौती है कैदियों को कोरोना से बचाने की. यहां की जेलों में उनकी वास्तविक क्षमता से अधिक कैदी भरे पड़े हैं. ऐसे में सरकार ने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए जेलों में भी लॉकडाउन लगाने का फैसला किया है. महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने इस बात की जानकारी दी. Also Read - खतरे में उद्धव ठाकरे की कुर्सी! शिवसेना का फूटा गुस्सा, कहा- साजिश न करें राज्यपाल, वरना...

रविवार को उन्होंने कहा, “महाराष्ट्र की जेलों में उनकी वास्तविक क्षमता से अधिक कैदी हैं. इसलिए हमने औरंगाबाद जेल में लॉकडाउन लागू करने का फैसला किया है. भोजन और पुलिस कर्मियों के ठहरने की व्यवस्था जेल के अंदर की जाएगी. किसी को भी बाहर आने या अंदर जाने की अनुमति नहीं होगी.” Also Read - बेहोश पति को लेकर अस्पताल पहुंची पत्नी तो गार्ड्स ने नहीं खोले दरवाजे, देर से इलाज के कारण हो गई मौत

महाराष्ट्र में अकेले औरंगाबाद जेल में ही नहीं बल्कि कई अन्य जेलों में भी लॉकडाउन लागू करने का फैसला लिया है. महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने कहा कि महाराष्ट्र में 5 और जेलों के लिए इसी तरह का निर्णय लिया गया है. Also Read - लॉकडाउन की स्थिति जानने के लिए अमित शाह की बैठक, जम्मू-कश्मीर के पुलिस महानिदेशक दिलबाग सिंह को मिलाया फोन

Similar decision has been taken for 5 more jails in Maharashtra: Maharashtra Home Minister Anil Deshmukh https://t.co/76aJ8bN8n6

— ANI (@ANI) April 19, 2020