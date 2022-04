मुंबई: महाराष्ट्र (Maharashtra) के गृह मंत्री दिलीप वाल्से पाटिल (Dilip Walse Patil) ने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (NNS) प्रमुख राज ठाकरे (Raj Thackeray) के मस्जिदों (mosque) से लाउडस्पीकर (loudspeakers) हटाने के अल्टीमेटम को लेकर जवाब देते हुए कहा कि सरकार ने इसे गंभीरता से लिया है और वह किसी को भी राज्य में माहौल बिगाड़ने नहीं देगी. वाल्से पाटिल की टिप्पणियां तब आई हैं, जब एक दिन पहले राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) प्रमुख शरद पवार ने इस मुद्दे को उठाने के लिए ठाकरे की आलोचना की और कहा कि राज्य सरकार मनसे प्रमुख द्वारा मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने का तीन मई तक का अल्टीमेटम देने को गंभीरता से लेगी.Also Read - दिग्विजय सिंह ने अब उमा भारती की रायसेन के प्राचीन शिव मंदिर का ताला खोलने की मांग का किया समर्थन

मंत्री ने मुंबई में मीडियाकर्मियों से कहा, सरकार ने इसे गंभीरता से लिया है. पुलिस हनुमान जयंती समेत आगामी उत्सवों के लिए तैयार है. हम किसी को भी इस राज्य में माहौल बिगाड़ने नहीं देंगे. वाल्से पाटिल ने कहा कि मनसे और भाजपा मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने की मांग करते हुए अदालत के एक फैसले का जिक्र कर रही है. Also Read - हार्दिक पटेल ने कहा- गुजरात में BJP से है कांग्रेस नेताओं का अंदरूनी गठबंधन, इसीलिए नहीं बनती सरकार, मैं हुआ परेशान

India is a nation of all religions. Nobody should attempt to create divides. India is united, it will remain united. Nobody should try to break it: Maharashtra Home Minister Dilip Walse Patil pic.twitter.com/HIjYd8Ewgz — ANI (@ANI) April 14, 2022

गृह मंत्री पाटिल ने कहा, अदालत के जिस फैसले का हवाला दिया जा रहा है वह कहता है कि किसी को भी रात 10 बजे से सुबह छह बजे तक ऊंची आवाज में लाउडस्पीकर्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए. अत: अदालत ने मंदिरों या मस्जिदों या अन्य स्थान से ऐसे लाउडस्पीकर हटाने का कोई फैसला नहीं दिया है, जो अनुमति के साथ लगाए गए हैं.

Loudspeakers in mosques should be shut till May 3rd otherwise, we will play Hanuman Chalisa in speakers. This is a social issue, not a religious one. I want to tell the state government, we will not go back on this subject, do whatever you want to do: MNS chief Raj Thackeray pic.twitter.com/H4ysJvCJym — ANI (@ANI) April 12, 2022

वाल्से पाटिल ने भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस के उस आरोप को भी खारिज कर दिया कि राकांपा नेता तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं और साम्प्रदायिक आधार पर समाज का ध्रुवीकरण कर रहे हैं. उन्होंने कहा, लोग बरसों से राजनीति और सामाजिक जीवन में विभिन्न मुद्दों पर पवार साहेब का रुख जानते हैं. अत: मुझे नहीं लगता कि इस तरीके से ट्वीट करने से भाजपा को फायदा मिलेगा.

Government is prepared for the upcoming festive season. Police is keeping an eye on all areas to ensure that no communal tension breaks out anywhere: Maharashtra Home Minister Dilip Walse Patil on MNS chief Raj Thackeray’s ‘3rd May ultimatum’ for loudspeakers in the state pic.twitter.com/cvZ88nYHuh — ANI (@ANI) April 14, 2022

वाल्से पाटिल ने यह भी कहा कि अनुच्छेद 370 पर राकांपा, कांग्रेस, भाजपा और अन्य दलों का रुख स्पष्ट है. हालांकि, उन्होंने विस्तार से जानकारी नहीं दी. पवार पर निशाना साधते हुए फडणवीस ने कहा था कि वरिष्ठ नेता ने पहले कहा था कि महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक का भगोड़े गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम से संबंध इसलिए बताया जा रहा है, क्योंकि वह मुस्लिम है. इस पर पलटवार करते हुए वाल्से पाटिल ने कहा कि भाजपा जानबूझकर मलिक को दाऊद से जोड़ रही है और इसमें कुछ भी नया नहीं है. (इनपुट: भाषा)