Dilip Walse Patil tested positive for COVID19: महाराष्ट्र के गृहमंत्री दिलीप वाल्से पाटिल कोविड-19 पॉजिटव पाए गए हैं. उन्होंने गुरुवार सुबह ट्वीट करके इस संबंध में जानकारी दी. उन्होंने बताया कि उनमें कोरोना के हल्के लक्षण दिख रहे थे, जिसके बाद उन्होंने कोविड-19 का टेस्ट कराने का निर्णय लिया और पॉजिटिव पाए गए.

दिलीप वाल्से ने अपने ट्वीट में बताया कि अब उनकी हालत स्थिर है और वे डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही ट्रीटमेंट ले रहे हैं. गृहमंत्री ने नागपुर और अमरावती दौरे के साथ ही अन्य कार्यक्रमों में उनके संपर्क में आए सभी लोगों से टेस्ट करवाने की अपील की है.

After experiencing mild symptoms I decided to get tested for COVID-19. I have tested positive. My condition is stable and I am following my doctor’s advice. I urge all those who came in contact with me during Nagpur & Amravati tour, & other programs, to get themselves tested.

— Dilip Walse Patil (@Dwalsepatil) October 28, 2021