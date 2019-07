मुम्बई: वायुसेना ने महाराष्ट्र के ठाणे जिले में भारी बारिश के बाद आयी बाढ़ से विभिन्न क्षेत्रों में फंसे 100 से अधिक लोगों को बाहर निकालने के लिए शनिवार को बचाव अभियान शुरू किया. अधिकारियों के मुताबिक, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, स्थानीय पुलिस, अग्निशमन, आपदा प्रबंधन बल के कर्मी भी बचाव अभियान में लगे हैं.

#WATCH Maharashtra: IAF Mi-17 helicopter rescued 9 people, stranded atop a building in Kalyan, today. They were rescued and dropped at Mumbai airport. (Video Source: Indian Air Force) pic.twitter.com/8eKMLhHVWs — ANI (@ANI) July 27, 2019

राज्य आपदा नियंत्रण कक्ष के एक अधिकारी ने बताया कि यहां से करीब 65 किलोमीटर दूर बदलापुर शहर में एक पेट्रोल पंप पर कम से कम 70 लोग फंसे हैं जबकि 46 किलोमीटर दूर शहाड में एक निजी रिसोर्ट में 45 लोग फंसे हैं. शुक्रवार रात से हो रही बारिश के कारण उल्हास नदी उफना गई और बदलापुर व आसपास के कई इलाकों में सड़कों पर पानी भरने लगा. अधिकारी ने कहा कि हमें पेट्रोल पंप की छत पर फंसे लोगों को हेलीकॉप्टर से निकालने के लिए ग्यारह बजे कॉल आयी. उसके बाद भारतीय वायुसेना की मदद से बचाव अभियान शुरू किया गया.

Maharashtra: People wade through chest-deep water in Ulhasnagar of Thane district. Several parts of the state are flooded due to heavy rainfall. pic.twitter.com/UaaXD4tW96 — ANI (@ANI) July 27, 2019

मुंबई के पास महालक्ष्मी एक्सप्रेस में फंसे सभी 700 यात्रियों को सुरक्षित बचाया गया

Maharashtra: Streets flooded in Bhiwandi due to heavy rainfall in the region. pic.twitter.com/LZOuy6iE1D — ANI (@ANI) July 27, 2019



उन्होंने बताया कि वहां और शहाड के रिसोर्ट के लिए वायुसेना ने एक-एक हेलीकॉप्टर भेजा है. उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, स्थानीय पुलिस, अग्निशमन, आपदा प्रबंधन बल के कर्मी भी बचाव अभियान में लगे हैं. (इनपुट एजेंसी)