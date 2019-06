मुंबई: मुंबई की एक महिला आईएएस अधिकारी द्वारा किए गए गांधी-विरोधी ट्वीट को लेकर विवाद पैदा हो गया है. अधिकारी ने पूरी दुनिया से महात्मा गांधी की प्रतिमाएं हटाने और भारतीय मुद्रा से उनकी तस्वीर हटाने की बात कही थी. उन्होंने राष्ट्रपिता के नाम वाली सड़कों और संस्थाओं का नाम बदलने की भी मांग की थी और गांधी की हत्या करने वाले नाथूराम गोडसे को ‘धन्यवाद’ कहा था.

विवाद के बाद बृहन्मुंबई महानगरपालिका की उप निगमायुक्त निधि चौधरी ने शनिवार को कहा कि ट्वीट व्यंग्यात्मक था और उसकी गलत व्याख्या की गई है. विवादित ट्वीट को डिलीट कर दिया गया है. राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) ने महात्मा गांधी के लिए अपमानजनक ट्वीट और गोडसे का ‘महिमामंडन’ करने को लेकर अधिकारी को निलंबित करने की मांग की.

चौधरी ने 17 मई अपने ट्वीट में कहा था, ”इस साल 150वीं जयंती का कितना सुन्दर समारोह चल रहा है. अब वक्त आ गया है कि हम अपने नोटों से उनका चेहरा हटाएं, दुनिया से उनकी प्रतिमाएं हटाएं, उनके नाम वाली संस्थाओं@सड़कों का फिर से नामकरण करें. हमारी ओर से यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी. 30-01-1948 के लिए धन्यवाद गोडसे.”

Well, I am still awaiting my Gold Medal from University for securing 1st rank in English Literature but it seems studying literary technique wasn’t that great an idea.

Should have read Pass Books instead of spending time in library reading reference books🤐 https://t.co/cCykQ3K9jZ

— Nidhi Choudhari🕉☪️✝️☸️ (@nidhichoudhari) June 1, 2019