नई दिल्‍ली: कोरोना वायरस महामारी के बीच लॉकडॉउन 04 के लिए सोमवार से देश के कई राज्‍यों के शहरों के लिए फ्लाइट्स शुरू हो गईं, लेकिन कई राज्‍यों ने अपनी गाइडलाइन में सख्‍त नियम जोड़ दिए हैं. इस क्रम में महाराष्‍ट्र राज्‍य के राज्य आपदा प्रबंधन विभाग ने घरेलू उड़ानों के यात्रियों के लिए मानक परिचालन प्रक्रिया Standard Operating Procedures (SOP) जारी की है.

राज्‍य में मानक परिचालन प्रक्रिया (Standard Operating Procedures) लागू के बाद अब डोमिस्‍टिक फ्लाइट्स से जो भी यात्री आएगा उसे मुहर लगेगी और 14 दिन के लिए होम आइसोलेशन में रहना होगा. ऐसे यात्री जो कम समय के लिए आ रहे हैं, उन्‍हें इससे तभी छूट मिलेगी, जब वे अपनी वापसी की यात्रा का विवरण प्रस्‍तुत करते हैं.

Maharashtra: State Disaster Management Dept issues Standard Operating Procedures for passengers of domestic flights— all passengers will be stamped&will have to go to 14-day home isolation,passengers coming for short duration will be exempted if they submit return travel details. pic.twitter.com/QAUSNItEs1

