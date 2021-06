Maharashtra Lock-Unlock Update: Govt will impose lockdown in corona third wave immediately: महाराष्ट्र में कोरोना वायरस संक्रमण की तीसरी लहर कुछ ही दिनों में आने की आशंका के बीच सरकार ने इस बार पूरी सतर्कता बरतने का संकेत दिया है. कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर में महाराष्ट्र सबसे बुरी तरह प्रभावित राज्य रहा है. राज्य के आपाद विभाग ने चेतावनी दी है कि 2 से 4 सप्ताह के भीतर कोरोना की तीसरी लहर आ सकती है. Also Read - Maharashtra Lockdown Update: महाराष्ट्र के इस शहर में 'अनलॉक' लेकिन ग्रामीण इलाके में पाबंदियां बरकरार

इस बीच राज्य सरकार ने कहा है कि राज्य की अनलॉक करने की प्रक्रिया जारी है, लेकिन जरूरी हुआ तो तुरंत किसी भी जिले में लॉकडाउन जैसे कड़े प्रतिबंध लगा दिए जाएंगे.

गुरुवार को महाराष्ट्र में कोरोना के 9830 नए केस मिले और 236 लोगों की कोविड-19 संक्रमण की वजह से मौत हो गई. इस तरह राज्य मे अब तक कोरोना 59.4 लोग संक्रमित हो चुके हैं. जबकि 1,16,026 लोगों की मौत हुई है.

राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा है कि जिला प्रशासन को नियमों को कड़ाई से पालन कराने को कहा गया है. उन्होंने कहा कि लॉकडाउन में ढील की वजह से कई जगहों पर भीड़-भाड़ बढ़ने की रिपोर्ट मिली है. ऐसे में जिला प्रशासन को और सतर्क रहने को कहा गया है.

इस बीच महाराष्ट्र के राहत और पुनर्वास विभाग के मुख्य सचिव असीम गुप्ता ने कहा कि पॉजिटिविटी रेट के आधार पर राज्य में अनलॉकिंग और लॉकिंग की प्रक्रिया अपनाई जा रही है. उन्होंने कहा कि इस सिस्टम की सफलता इस पर निर्भर है कि जिला प्रशासन संक्रमण के मामले बढ़ने की स्थिति में कितनी तेजी से कदम उठाता है.

उन्होंने कहा कि तीसरी लहर में अगर मामले बढ़ते हैं तो राज्य में लॉकडाउन लगाने में देरी नहीं की जाएगी. उन्होंने कहा कि ऐसा न समझा जाए कि अब लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा. अगर काफी तेजी से मामले बढ़ते हैं तो सरकार तुरंत लॉकडाउन लगा देगी.