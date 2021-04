Maharashtra Lockdown LIVE Video: महाराष्ट्र के कई शहरों में कोरोना से डरावने होते जा रहे हालात के बीच आज से वीकेंड लॉकडाउन लगा दिया गया है. आज सुबह से जिन शहरों में लॉकडाउन लगाया गया है वहां सड़कें वीरान पड़ी हैं. मुंबई के बांद्ना इालेक में आज सुबह सड़कों पर गहरा सन्नाटा पसरा हुआ है. ये लॉकडाउन आज और कल के लिए शनिवार की रात्रि आठ बजे से लेकर सोमवार की सुबह सात बजे तक लगा रहेगा. Also Read - No Lockdown In Delhi: अरविंद केजरीवाल का बड़ा ऐलान-ना लॉकडाउन ना प्रतिबंध, अब तो ना उम्र की सीमा हो....

वीडियो में देखें लॉकडाउन के दौरान मुंबई में कैसा पसरा है सन्नाटा

#WATCH Mumbai under weekend lockdown till 6am on Monday, to curb the spread of #COVID19 infection

इस बीच महाराष्ट्र में कोरोना के हालात को देखते हुए राज्य में 3 सप्ताह का कड़ा लॉकडाउन लग सकता है. कांग्रेस नेता और मंत्री विजय वडेट्टीवार ने इस बात के संकेत दिए हैं. उन्होंने कहा कि राज्य की जनता की जान बचाने के लिए यह करना बहुत जरूरी है.

वडेट्टीवार ने कहा कि ऐसी मुसीबत की घड़ी में केंद्र सरकार की तरफ से कोरोना वैक्सीन भी राज्य को पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं करवाई जा रही है, जबकि गुजरात को जरूरत से ज्यादा वैक्सीन दी गई है. ऐसे में नागरिकों की जान बचाना सबसे अहम है. लिहाजा लॉकडाउन करना जरूरी लग रहा है.

Weekend lockdown imposed from 8 pm on Friday to 7 am on Monday in Maharashtra. Visuals from Bandra Reclamation in Mumbai. pic.twitter.com/imauND6UeN

