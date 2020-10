Maharashtra Lockdown 5.0: देश भर में कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने 31 अक्टूबर तक के लिए राज्य में लॉकडाउन (Maharashtra Lockdown 5) बढ़ा दिया है. यानि अभी भी राज्य में लॉकडाउन का दौर जारी रहेगा. हालांकि, राज्य सरकार ने होटल, फूड कोर्ट, रेस्ट्रॉन्ट और बार (Hotel and Bar to reopen in Maharashtra) वगैरह को खोलने की इजाजत दे दी है. लेकिन, 50 फीसदी क्षमता के साथ. राज्य में 5 अक्टूबर से होटल, रेस्ट्रॉन्ट और बार खोले जा सकेंगे. वहीं पुणे में लोकल ट्रेन सर्विस बहाल कर दी गई है.

सिनेमा हॉल भी खुलेंगे

महाराष्ट्र में लॉकडाउन 5.0 की नई गाइडलाइन (Maharashtra Lockdown 5 Guideline) जारी कर दी गई है. जिसके तहत राज्य में 15 अक्टूबर से 50 फीसदी क्षमता के साथ सिनेमा हॉल, थियेटर और मल्टिप्लेक्स (Cinema Hall to reopen in Lockdown 5 in Maharashtra) भी खोले जा सकेंगे.

चरणबद्ध तरीके से खुलेंगे स्कूल

वहीं स्कूल और कोचिंग सेंटर भी 15 अक्टूबर से चरणबद्ध तरीके से खोले जाएंगे. इसके अलावा जो इलाके कंटेनमेंट जोन से बाहर हैं, वहां पार्क खोलने की इजाजत भी दे दी गई है. लेकिन, कंटेनमेंट जोन्स में 31 अक्टूबर तक लॉकडाउन के नियमों का सख्ति से पालन किया जाना अनिवार्य है.

गौरतलब है कि कोरोना का सबसे प्रकोप मुंबई में देखने को मिल रहा है. राज्य में अब तक कोरोना के 13 लाख से अधिक मरीज मिल चुके हैं. वहीं 36,181 लोगों की जान इस महामारी के चलते जा चुकी है. आज की बात करें तो महाराष्ट्र में आज कोरोना वायरस के 18,317 नए केस सामने आए हैं. वहीं 481 लोगों की मौत हो गई. बीते 24 घंटे में 19,163 लोगों को डिस्चार्ज किया जा चुका है. राज्य में एक्टिव केस की बात की जाए तो अभी 2,59,033 एक्टिव केस हैं.