Maharashtra Lockdown and Mumbai Local Updates: महाराष्ट्र में कोरोना के मामलों में कमी आने के बाद बाद लोग लॉकडाउन जैसी पाबंदियों में ढील की उम्मीद कर रहे है. साथ ही साथ ज्यादातर मुंबईकरों के मन में आम लोगों के लिए मुंबई लोकल के शुरू होने को लेकर भी सवाल है. इन सबके बीच राज्य में आज कोविड टास्क फोर्स की बैठक होनी है, जिसमें पाबंदियों (Maharashtra Unlock Update) में ढील देने को लेकर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) कोई फैसला ले सकते हैं.

न्यूज एजेंसी ANI से बात करते हुए महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा, 'आज कोविड टास्क फोर्स की बैठक में मुख्यमंत्री हमारे सुझावों पर अंतिम फैसला लेंगे. हमने सुझाव दिया है कि 25 जिलों को COVID छूट दी जानी चाहिए जहां पॉजिटिविटी दर राज्य के औसत से बहुत कम है.

राजेश टोपे ने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री को हमने सुझाव दिया है कि जिन जिलों में पॉजिटिविटी रेट राष्ट्रीय औसत से कम है, उन ज़िलों में प्रतिबंध कम होना चाहिए. सार्वजनिक परिवहन में वैक्सीन की दोनों डोज ले चुके लोगों को अनुमति देने के सुझाव पर निर्णय हो सकता है.

Today, in the COVID task force meet, Chief Minister will take the final call on our suggestions. We have suggested that COVID relaxation should be given to 25 districts where the positivity rate is much lower than the state average: Maharashtra Health Minister Rajesh Tope pic.twitter.com/VLemt6kbNT

