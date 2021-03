Maharashtra Lockdown: महाराष्ट्र में कोरोना के नए मामलों में लगातार तेजी से इजाफा हो रहा है., जिससे कई शहरों में कर्फ्यू के ऐलान के साथ ही काफी सख्ती बरती जा रही है. लोगों को गाइडलाइन का पालन करने की हिदायत दे दी गई है तो वहीं आज राज्य के कई शहरों में महाराष्ट्र सरकार लॉकडाउन लगाने पर फैसला ले सकती है. इसके अलावे आज मुंबई में लोगों को कोरोना की वैक्सीन (Corona Vaccine) नहीं लगेगी. बीएमसी ने ट्वीट कर जानकारी दी है कि मुंबई में आज वैक्सीनेशन अभियान बंद रहेगा. Also Read - coronavirus india update: 24 घंटे में 18000 से अधिक नए मरीज मिले, 100 लोगों की मौत, महाराष्ट्र में बढ़ रहा कहर

बता दें कि महाराष्ट्र में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, जिसे देखते हुए नासिक में लॉकडाउन (Lockdown In Nashik) लगाने के संकेत मिल रहे हैं. मामले इसी तरह से बढ़ते रहे तो नासिक के साथ हीऔरंगाबाद में भी लॉकडाउन लगाने पर फैसला आज लिया जा सकता है. महाराष्ट्र सरकार आज ये फैसला लेगी कि औरंगाबाद में लॉकडाउन लगाया जाएगा या नहीं. Also Read - केंद्र का राज्यों को निर्देश, 'जहां कोविड-19 के मामले बढ़ रहे हैं वहां टीकाकरण में तेजी लाएं, निजी अस्पतालों के साथ करें गठबंधन'

रविवार, दिनांक ७ मार्च २०२१ रोजी बृहन्मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रात लसीकरण होणार नाही, याची कृपया सर्व संबंधितांनी नोंद घ्यावी.

There will be no vaccination conducted in the city tomorrow, 7th March, 2021.#NaToCorona

