Maharashtra Lockdown Latest Update: कोरोना की दूसरी लहर के बाद देश में कोरोना की तीसरी लहर का खतरा मंडरा रहा है. केरल और महाराष्ट्र के कुछ शहरों में कोरोना के मामलों में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है. इन सबके बीच गणेश उत्सव समेत कई त्योहार आने वाले हैं. त्योहारों की वजह से सरकार की चिंता और बढ़ गई है. केरल में ओणम के बाद कोविड मरीजों की संख्या में भारी इजाफा देखने को मिला. इसलिए गणेश उत्सव (Ganeshotsav) को लेकर सरकार तमाम तरह के ऐहतियात बरत रही हैं. एक दिन पहले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) ने कहा था कि त्योहार बाद में भी मनाया जा सकता है.Also Read - Maharashtra Corona Update: महाराष्ट्र में 15 फरवरी के बाद सबसे कम केस, 24 घंटे में 3,626 नए मामले और 37 की मौत

इन सबके बीच महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे (Rajesh Tope) का भी बयान सामने आया है. राजेश टोपे के हवाले से न्यूज एजेंसी ANI ने कहा, ‘केरल में ओणम त्योहार के दौरान भीड़ की वजह से कोविड के मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ था. इसे देखते हुए राज्य सरकार गणेश विसर्जन के लिए तैयारियां कर रही हैं और लोगों से भी अपील करती है कि कोविड दिशा निर्देशों का पालन करें. Also Read - Maharashtra Lockdown Update: तीसरी लहर की आशंका और आने वाले त्योहारों को लेकर उद्धव ठाकरे ने की यह अपील...

The number of patients has increased in Kerala due to the crowds during the Onam festival. In Maharashtra, there are 4 to 5 districts including Pune where the number of COVID patients is high: Maharashtra Health Minister Rajesh Tope

— ANI (@ANI) September 7, 2021