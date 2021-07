Maharashtra Lockdown Latest News Updates: देश में कोरोना की दूसरी लहर का कहर धीरे-धीरे कम हो रहा है. कोरोना के मामलों में कमी आने के बाद ज्यादातर राज्यों में लॉकडाउन पाबंदियों (Lockdown Restrictions) में ढील दी गई है. चरणबद्ध तरीकों से अनलॉक शुरू किया जा रहा है. कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य महाराष्ट्र में रोजाना दर्ज किए जाने वाले मामलों में कई आई है. एक दिन पहले राज्य में कोरोना के करीब 6300 केस दर्ज किये गए.Also Read - Maharashtra Lockdown Updates: पाबंदियों में मिल सकती है ढील, मुंबई लोकल में सफर और दुकानों की टाइमिंग भी बदलने के संकेत...

इन सबके बीच महाराष्ट्र में आज उद्धव ठाकरे की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में राज्य में कोरोना के मौजूदा हालात और पाबंदियों में ढील देने को लेकर भी बात हुई. आगामी एक से दो दिन के भीतर सरकार पाबंदियों में ढील का ऐलान कर सकती है. हालांकि संभावित तीसरी लहर को देखते हुए महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार काफी सतर्कता बरत रही है.

कैबिनेट बैठक के बाद पत्रकारों ने जब पाबंदियों में ढील को लेकर महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे से सवाल किया तो उन्होंने कहा, 'CM ने हमारे विभाग को कहा है कि इसके बारे में स्टडी करके रिपोर्ट दीजिए. हम अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री को आज या कल में सौंपेगे. 2-3 दिन में इस पर निर्णय होंगे. जो भी जरूरत है उतने प्रतिबंधों में हम छूट देने की कोशिश करेंगे.

न्यूज एजेंसी ANI ने राजेश टोपे से हवाले से बताया, केरल में मामलों में वृद्धि को तीसरी लहर की शुरुआत के रूप में देखा जा सकता है. महाराष्ट्र में हम इसकी तैयारी कर रहे हैं. खासतौर पर भारत सरकार और ICMR ने जो कहा है वैसे तैयारी कर रहे हैं. हमें वैक्सीन ज्यादा मिलनी चाहिए, क्योंकि देश में सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र में आए. हमारी क्षमता 10-15 लाख वैक्सीन प्रतिदिन लगाने की है.

The surge in cases in Kerala can be seen as the beginning of the third wave. In Maharashtra, we are preparing for it. According to the govt and ICMR we've laid emphasis on pediatrics. We've kept oxygen, beds, medical staff& medicines prepared: Rajesh Tope, Maharashtra Health Min pic.twitter.com/g8mkWHmaPO

— ANI (@ANI) July 28, 2021