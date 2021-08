Maharashtra Lockdown Update: महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS) के एक वरिष्ठ नेता और पार्टी के एक कार्यकर्ता ने प्रतिबंध के बावजूद मंगलवार को व्यस्त कलानगर जंक्शन के पास दही हांडी कार्यक्रम का आयोजन किया. इसे लेकर पुलिस ने दोनों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है. उपनगरीय बांद्रा में जहां यह दही हांडी कार्यक्रम आयोजित किया गया, वह जगह मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के आवास ‘मातोश्री’ के काफी करीब स्थित है. खेरवाड़ी पुलिस ने MNS उपाध्यक्ष अखिल चित्रे और पार्टी कार्यकर्ता ओंकार खांडेकर के खिलाफ मामला दर्ज किया है.Also Read - Maharashtra Lockdown Update:...तो सील हो जाएगी पूरी बिल्डिंग, तीसरी लहर की आशंका के बीच BMC की गाइडलाइंस

घटना के एक वीडियो में दो लोगों में से एक मुख्य सड़क के किनारे खड़ा है और दूसरा उसके कंधों पर बैठा है और एक पेड़ के तने से बंधी ‘दही हांडी’ (दही से भरा मिट्टी का घड़ा) तोड़ता हुआ दिखाई दे रहा है. Also Read - Maharashtra Lockdown Update: संभावित तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए जानें सीएम उद्धव ने क्या कहा...

MNS leader Akhil Chitre was seen breaking Dahi Handi outside Matoshree, residence of Maharashtra CM Uddhav Thackeray, earlier today. Case registered against him & an MNS worker

A total of nine cases have been registered so far in connection with Dahi Handi celebrations in Mumbai pic.twitter.com/APm7Wx2I5I

— ANI (@ANI) August 31, 2021