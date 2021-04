Maharashtra New Guidelines For Public Transport: महाराष्ट्र कोरोना से सबसे ज्यादा बेहाल है. यहां हर दिन कोरोना नया रिकॉर्ड बना रहा है. कोरोना पर काबू पाने के लिए सरकार ने कई नई पाबंदियों का ऐलान किया है. इस दौरान राज्य में चलने वाली बसों और तमाम पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए भी नई गाइडलाइंस जारी की गई हैं. सरकार की तरफ से जारी नई पाबंदियों को हालांकि लॉकडाउन का नाम नहीं दिया गया हैं लेकिन पाबंदियां पिछले साल के लॉकडाउन (Lockdown) के जैसी ही है. Also Read - Mumbai Local Latest News: मुंबई लोकल के लिए नई गाइडलाइंस जारी, अब सिर्फ इन लोगों को ही सफर की इजाजत; जानें ताजा अपडेट

अब मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में बसों को छोड़कर निजी यात्री परिवहन केवल इमरजेंसी या जरूरी सेवाओं के लिए चल सकेंगे. यानी पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग सरकारी कर्मचारियों, मेडिकल प्रोफेशनल्‍स और जिन्‍हें इलाज की जरूरत है सिर्फ उनके लिए रिजर्व कर दिया गया है. इस दौरान ड्राइवर के अलावा वाहन क्षमता की सिर्फ 50 फीसदी सीटें ही भरी होनी चाहिए. इसके साथ-साथ खड़े होकर सफर करने पर रोक रहेगी. वहीं, दूसरे जिले में जाने के लिए जरूरी कारण बताने पर ही सफर की इजाजत दी जाएगी. Also Read - Maharashtra New Strict Guidelines: महाराष्ट्र में संपूर्ण लॉकडाउन नहीं, लेकिन कड़ी पाबंदियों का ऐलान, जानें क्या हैं नए प्रतिबंध

यानी अंतर-जिला या अंतर-शहर यात्रा की अनुमति केवल तभी दी जाती है जब आवश्यक सेवा के लिए या चिकित्सा आपात स्थिति के मामले में या अंतिम संस्कार या परिवार की गंभीर बीमारी जैसी स्थिति में भाग लेने के लिए जा रहे हों. आदेश का उल्लंघन करने वालों पर 10000 / – रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा. Also Read - Maharashtra: नासिक के जाकिर हुसैन अस्पताल में ऑक्सीजन टैंक लीक, देखें VIDEO

बता दें कि नई पाबंदियां आज यानी 22 मार्च रात 8 बजे से 1 मई की सुबह 7 बजे तक लागू रहेंगी. राज्य सरकार ने इसे संपूर्ण लॉकडाउन का नाम नहीं दिया है, लेकिन नियम पिछले साल लगे लॉकडाउन की तरह ही सख्त हैं. इस दौरान सिर्फ जरूरी और इमरजेंसी स्थिति को छोड़कर अन्य सभी गतिविधियों और सेवाओं पर रोक लगा दी गई है.