Maharashtra Lockdown New Guidelines: देश में कोरोना का कहर तेजी से बढ़ता जा रहा है. महाराष्ट्र कोरोना से सबसे ज्यादा बेहाल है. यहां हर दिन कोरोना नया रिकॉर्ड बना रहा है. महाराष्ट्र में कोरोना के कहर को देखते हुए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने पूरे राज्य में 1 मई तक लॉकडाउन जैसे कड़े प्रतिबंध लागू कर दिये हैं. आने वाले दिनों में महाराष्ट्र सरकार संपूर्ण लॉकडाउन (Maharashtra Complete Lockdown) की भी घोषणा कर सकती है. इस बीच महाराष्ट्र सरकार ने किराने, फल-सब्जियों की दुकान, डेयरी की दुकान खोलने के लिए समय सीमा तय कर दी है.

महाराष्ट्र में अब सबी सभी किराने की दुकान, सब्जी की दुकानें, फल विक्रेता, डेयरियां, बेकरी, कन्फेक्शनरी, सभी प्रकार की खाद्य दुकानें सिर्फ सुबह 7 बजे से 11 बजे तक खोलने की इजाजत दी है. वहीं, होम डिलिवरी सुबह 7 बजे से रात 8 बजे तक जारी रहेगी.

All groceries, vegetable shops, fruit vendors, dairies, bakeries, confectionaries, all type of food shops, shops related to farm produce, pet food shops, shops related to materials for impending rainy season for individuals/orgs to be open only b/w 7 to 11 AM: Maharashtra Govt pic.twitter.com/N14KZl4Rmk

