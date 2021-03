Maharashtra Lockdown Latest Updates: देश में एक बार फिर कोरोना का कहर तेजी से बढ़ रहा है. हर दिन कोरोना के रिकॉर्ड मामले दर्ज किए जा रहे हैं. महाराष्ट्र कोरोना से सबसे बेहाल है. महाराष्ट्र में हर दिन कोरोना नया रिकॉर्ड बना रहा है. देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में भी रोजाना 5 हजार से ज्यादा केस दर्ज किए जा रहे हैं. इस बीच रविवार को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) ने राज्य में कोरोना की समीक्षा बैठक की और लॉकडाउन (Lockdown) लगाने के संकेत दिये. बैठक के दौरान कोविड टास्क फोर्स ने महाराष्ट्र में लॉकडाउन (Lockdown) लगाने की सिफारिश की. इसके बाद मुख्यमंत्री ने लॉकडाउन का रोडमैप तैयार करने को कहा है. Also Read - Mann Ki Baat में बोले PM मोदी-ताली-थाली बजाना, दीए जलाना, जनता कर्फ्यू, पूरी दुनिया के लिए अचरज बन गया था

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) ने कहा कि लोग नियमों को नहीं मानें तो लॉकडाउन लगाना पड़ेगा. मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना के मामले इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि लोग दिशा-निर्देशों का गंभीरता से पालन नहीं कर रहे हैं, इसलिए लॉकडाउन जैसे सख्त कदमों पर विचार करने की आवश्यकता है.

Maharashtra Chief Minister said that the COVID cases are rising because people are not following guidelines seriously that is why strict steps like lockdown are needed to be considered

