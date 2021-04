Maharashtra Lockdown New Strict Guidelines: देश में कोरोना का कहर जारी है. कोरोना से सबसे ज्यादा बेहाल महाराष्ट्र है. कोरोना से बचाव के लिए महाराष्ट्र सरकार ने गुरुवार को कई और सख्त पाबंदियों की घोषणा की. उम्मीद की जा रही थी कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे संपूर्ण लॉकडाउन (Complete Lockdown) का ऐलान करेंगे हालांकि उन्होंने कड़ी पाबंदियां लगाई हैं. महाराष्ट्र सरकार की तरफ से जारी ताजा पाबंदियों के अनुसार, निजी ऑफिसों को 15% क्षमता के साथ खोलने की मंजूरी दी गई है है. वहीं, विवाह समारोह में मेहमानों की संख्‍या 25 तक सीमित कर दी गई है. पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग सरकारी कर्मचारियों, मेडिकल प्रोफेशनल्‍स और जिन्‍हें इलाज की जरूरत है सिर्फ उनके लिए रिजर्व कर दिया गया है. Also Read - Mumbai Local Latest News: मुंबई लोकल के लिए नई गाइडलाइंस जारी, अब सिर्फ इन लोगों को ही सफर की इजाजत; जानें ताजा अपडेट

नई पाबंदियां आज यानी 22 मार्च रात 8 बजे से 1 मई सुबह 7 बजे तक लागू रहेंगी. हालांकि, राज्य सरकार ने इसे संपूर्ण लॉकडाउन का नाम नहीं दिया है, लेकिन नियम पिछले साल लगे लॉकडाउन की तरह ही सख्त हैं. इस दौरान जरूरी और इमरजेंसी स्थिति को छोड़कर अन्य सभी गतिविधियों और सेवाओं पर रोक लगा दी गई है.

🚨New strict restrictions under #BreakTheChain🚨 Also Read - Maharashtra: नासिक के जाकिर हुसैन अस्पताल में ऑक्सीजन टैंक लीक, देखें VIDEO

To be implemented from 22nd April 2021, 8pm onwards pic.twitter.com/HLfI4h97p8

