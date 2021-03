Maharashtra Lockdown News: महाराष्ट्र समेत देश के कई शहरों में कोरोना का कहर एक बार फिर तेजी से बढ़ रहा है. महाराष्ट्र में कोरोना के कहर को देखते हुए कई जिलों में लॉकडाउन (Lockdown) और नाइट कर्फ्यू (Night Curfew) जैसे प्रतिबंध लगाए गए हैं. इस बीच कोरोना के बढ़ते मामलो के देखते हुए महाराष्ट्र के परभणी जिले में एक हफ्ते का लॉकडाउन लगाया गया है. परभणी में 24 तारीख की शाम 7 बजे से 31 मार्च के रात के 12 बजे तक लॉकडाउन की घोषणा की गई है. Also Read - Lockdown Again or Not? क्या केंद्र सरकार लॉकडाउन पर कर रही विचार, जानें प्रकाश जावड़ेकर का जवाब

लॉकडाउन का आदेश जिलाधिकारी की तरफ से दिया गया है. बता दें कि लॉकडाउन के दौरान किसी को भी सड़क पर निकलने पर पांबदी लगाई गई है. जिलाधिकारी के आदेश में दूसरे जिले में काम करने जाने वाले सरकारी कर्मचारियो पर भी रोक लगाई गई है.