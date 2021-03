Maharashtra Lock down News Today: महाराष्ट्र में कोरोना वायरस को लेकर हालात फिर से खराब हो रहे हैं. महाराष्ट्र के मुंबई सहित कई और बड़े शहरों में हालात खराब हो रहे हैं. इन जगहों पर कोरोना वायरस संक्रमण के मामले बढ़ गए हैं. इसके साथ ही रोज होने वाली मौतों में भी इजाफा हुआ है. Also Read - Corona Vaccine Delhi: फ्री पानी-बिजली के बाद अब केजरीवाल सरकार दे सकती है ये बड़ा तोहफा, जानिए क्या

मुंबई (Lock down in Mumbai) में एक दिन पहले कोरोना संक्रमण (Corona Virus) का आंकड़ा 1361 कोरोना मामले सामने आए हैं. वहीं, पूरे महाराष्ट्र में 11 हज़ार से अधिक मामले सामने आए हैं. ये आंकड़ा पिछले पांच महीने में सबसे अधिक है. पांच महीनों में एक दिन में इतने अधिक मामले सामने नहीं आए थे.

महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री और मुम्बई गार्डियन मिनिस्टर असलम शेख ने इसे लेकर कहा है कि महाराष्ट्र के कई हिस्सों में एक बार फिर कोरोना वायरस के मामले बढ़ने लगे हैं. नासिक, औरंगाबाद और मुंबई में कोरोना संक्रमण के मामलों में उछाल आया है. मंत्री ने कहा कि ऐसे हालात में इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि महाराष्ट्र के कई हिस्सों में लॉकडाउन (Lock down Maharashtra) लगाया जा सकता है. लॉकडाउन आंशिक होगा. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अगर महाराष्ट्र में कोरोना वायरस (Corona Virus in Maharashtra) कंट्रोल नहीं हुआ तो बाकी राज्य भी नहीं बच पाएंगे. क्योंकि लोग एक राज्य से दूसरे राज्यों में सफ़र कर रहे हैं.

असलम शेख ने बताया कि महाराष्ट्र (Maharashtra) में एक बार फिर हालात हुए हैं, वो चिंताजनक हैं. वहीं, मंत्री ने बताया कि भीड़ एकत्रित किए जाने पर रोक लगा दी गई है. कई जगहों पर बाजार बंद किए गए हैं. आंशिक लॉकडाउन लगाया भी गया है. ऐसे में पूरी तरह से लॉकडाउन से बचने के लिए लोगों को बेहद सावधानी बरतनी चाहिए. मास्क (Mask) और सोशल डिस्टेंसिंग (Social Distancing) का पालन करना चाहिए. अगर ऐसा नहीं किया गया तो सरकार को और अधिक सख्ती बरतने पर मजबूर होना पड़ेगा.