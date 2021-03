Uddhav Thackeray On Lockdown: महाराष्ट्र में कोरोना के मामले एक बार फिर तेजी से बढ़ रहे हैं. बीते कई दिनों से महाराष्ट्र में 14-15 हजार नए केस दर्ज किए जा रहे हैं. कोरोना के तेजी से बढ़ते हुए मामले के बीच उद्धव ठाकरे सरकार ने राज्य के कई शहरों में लॉकडाउन (Lockdown) के साथ-साथ नाइट कर्फ्यू (Night Curfew) और कई कड़े प्रतिबंध लगाए हैं. नागपुर समेत महाराष्ट्र के कई शहरों में सख्त लॉकडाउन लागू है. इस बीच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) ने एक बार फिर लॉकडाउन को लेकर चेतावनी दी है. Also Read - Delhi Coronavirus Updates: दिल्ली में आज फिर कोरोना के 400 से ज्यादा केस, तीन लोगों ने गंवाई जान

कोरोना की समीक्षा बैठक में उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) ने कहा, ‘हम हर चीज को लॉकडाउन से बंद नहीं करना चाहते हैं, लेकिन मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना जरूरी है. हमें सख्त प्रतिबंध लगाने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए.’ Also Read - MP: इन दो शहरों में रविवार या सोमवार से लगाया जा सकता है नाइट कर्फ्यू, तेजी से बढ़े कोरोना के मामले

बता दें कि महाराष्ट्र में शनिवार को एक बार फिर 15 हजार से ज्यादा मामले दर्ज किए गए. महाराष्ट्र में बीते 24 घंटों में कोरोना के 15,602 नए मामले दर्ज किए गए और इस दौरान 88 लोगों की मौत हो गई. इसके साथ-साथ इस दौरान 7,467 लोगों को अस्पताल से छुट्टी मिली और कोरोना से जंग जीतने वालों का आंकड़ा बढ़कर 21,25,211 पहुंच गया है. Also Read - फिर डरावनी हुई कोरोना की रफ्तार! कहीं Lockdown तो कहीं Night Curfew; इन राज्‍यों में बढ़ते मामलों ने बढ़ाई टेंशन

Maharashtra reports 15,602 new COVID-19 cases, 7,467 discharges, and 88 deaths in the last 24 hours

Total cases: 22,97,793

Total discharges: 21,25,211

Active cases: 1,18,525

Death toll: 52,811 pic.twitter.com/GeWnZZG5Bg

— ANI (@ANI) March 13, 2021