Nationwide Night Curfew: देश में कोरोना के नए ओमिक्रॉन वेरिएंट (Omicron Variant) के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं. भारत में ओमिक्रॉन संक्रमितों का आंकड़ा 230 के पार पहुंच गया है. ओमिक्रॉन (Omicron) के खतरे को देखते हुए केंद्र के साथ-साथ राज्य सरकारें भी अलर्ट हो गई हैं. देश में सबसे ज्यादा ओमिक्रॉन के मामले महाराष्ट्र और दिल्ली में हैं. ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों के बीच महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) ने गुरुवार को उन विधायकों को फटकार लगाई, जिन्हें बिना फेस-मास्क के देखा गया था, यहां तक ​​​​कि उन्होंने कोरोना के नए वेरिएंट के प्रसार को देखते हुए राष्ट्रव्यापी नाइट कर्फ्यू (Nationwide Night Curfew) जैसे पाबंदियों के संकेत दिये.

अजित पवार (Ajit Pawar) ने महाराष्ट्र विधानसभा में कहा कि, 'हमें चीजों को गंभीरता से लेने की जरूरत है. हम दोबारा लॉकडाउन नहीं चाहते. हम सदन में सभी से अनुरोध करते हैं कि कृपया मास्क पहनें.' NCP सुप्रीमो शरद पवार (Sharad Pawar) के भतीजे अजीत पवार (Ajit Pawar) ने कहा, प्रधानमंत्री (नरेंद्र मोदी) इस मुद्दे पर (कोविद -19 प्रोटोकॉल और कोविड-उपयुक्त-व्यवहार का पालन करने के लिए) बहुत गंभीर हैं.

पवार ने डिप्टी स्पीकर नरहरि जिरवाल का ध्यान आकर्षित किया और बताया कि ट्रेजरी और विपक्षी बेंच के कई सदस्यों ने मास्क नहीं पहना हुआ था. उन्होंने कहा, 'मैं विपक्षी नेताओं से इस मुद्दे पर जिम्मेदारी का अनुरोध करता हूं.' उन्होंने कहा कि, 'अगर कुछ सदस्य मास्क पहनकर बोलते समय असहज महसूस कर रहे हैं, तो वे इसे हटा सकते हैं और अपना भाषण समाप्त होने के बाद इसका फिर से उपयोग कर सकते हैं.'

Maharashtra reports 1,179 new #COVID19 cases, 615 recoveries and 17 deaths in the last 24 hours.

23 more patients have been found to be infected by Omicron. Till date, a total of 88 patients infected with the #Omicron variant have been reported in the state pic.twitter.com/NxIlH4N6KC

