Maharashtra Lockdown News: देश में कोरोना के कम हो रहे मामलों के बीच महाराष्ट्र के कई शहरों में इसका कहर बढ़ रहा है. इसे देखते हुए महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) सरकार ने अमरावती जिले में एक हफ्ते के लिए लॉकडाउन (Lockdown) लगाने की घोषणा की है. अमरावती में सोमवार से लॉकडाउन शुरू (Amaravati Lockdown) हो जाएगा जो फिलहाल एक हफ्ते के लिए जारी रहेगा. Also Read - Maharashtra News: पुणे में लगाया गया Night Curfew, स्कूल- कॉलेज फिर बंद; जानें किसकी होगी इजाजत और कहां रहेगी पाबंदी...

Maharashtra: One-week complete lockdown to remain in force in Amravati district excluding Achalpur city, says Guardian Minister Yashomati Thakur; essential services permitted. Also Read - Maharashtra Wardha Night Curfew: अब महाराष्ट्र के इस जिले में लगा नाइट कर्फ्यू, सभी स्कूलों और कॉलेजों को बंद रखने का आदेश

— ANI (@ANI) February 21, 2021 Also Read - Lockdown: कोरोना के मामले बढ़े तो यहां लगाया गया Weekend lockdown, बाजारों की टाइमिंग भी बदल गई...