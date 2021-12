Maharashtra Lockdown Update: देश में कोरोना के ‘ओमिक्रॉन’ वेरिएंट (Omicron Variant) के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं. कोरोना की पहली और दूसरी लहर में सबसे ज्यादा प्रभावित रहे महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के इस समय सबसे ज्यादा केस हैं. कोरोना और उसके नए वेरिएंट के तेजी से बढ़ते मामलों को देखते हुए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) ने गुरुवार रात कोरोना टास्क फोर्स (Covid Task Force) के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में राज्य के हालात की समीक्षा की. बैठक के बाद कुछ कड़े फैसले लेने के संकेत भी मिल रहे हैं. राज्य सरकार की तरफ से बताया गया है कि ओमिक्रॉन के प्रसार को फैलने से रोकने के लिए शुक्रवार को पाबंदियों का ऐलान किया जाएगा और विस्तृत गाइडलाइंस जारी की जाएगी. न्यूज एजेंसी ANI ने बताया कि क्रिसमस और नए साल के दौरान जमावड़े से बचने, शादी समारोहों, होटलों और रेस्तरां में भीड़ से बचने के लिए महाराष्ट्र सरकार शुक्रवार को एक विस्तृत दिशानिर्देश जारी करेगी.Also Read - Omicron के बढ़ते केस के बीच PM मोदी की हाइलेवल मीटिंग, कहा- 'कोरोना से लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई; हमें सतर्क रहने की जरूरत'

