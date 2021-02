Maharashtra Lockdown Returns: महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते मामलों पर जहां एक तरफ प्रशासन किसी तरह की कोताही बरतने को तैयार नहीं है. महाराष्ट्र के अमरावती और अचलपुर में संपूर्ण लॉकडाउन लगाया गया है, जो आज (22 फरवरी) रात 8 बजे से 1 मार्च सुबह 8 बजे तक लागू रहेगा. यवतमाल, अकोला और अकोट में कल (22 फरवरी) सुबह 6 बजे से 1 मार्च की सुबह 6 बजे तक संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा. हालांकि इन जिलो में इमरजेंसी सेवाएं चालू रहेगी. Also Read - Corona Virus In Maharashtra: महाराष्ट्र में कोरोना का बढ़ता कहर, उद्धव के मंत्री छगन भुजबल आए चपेट में

वहीं कई शहरों में कोरोना वायरस के मामले फिर से तेजी से बढ़ रहे हैं. इसे देखते हुए पुणे में 28 फरवरी तक स्कूल-कॉलेज बंद कर दिए गए हैं और पुणे के अलावा नासिक में रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक आवाजाही (Night Curfew) पर भी रोक लगा दी गई है. Also Read - Maharashtra Covid-19 Latest Update: कोरोना से मचा है हड़कंप, महाराष्ट्र का प्रसिद्ध जालना मंदिर बंद

इस कर्फ्यू के दौरान प्रशासन की पूरी तरह से सख्ती रहेगी और जरूरी सामान बेचने वाली दुकानों पर भी कड़े प्रतिबंध लागू रहेंगे. राशन, सब्जी, फल और दूध आदि जरूरी चीजें बेचने वाली दुकानें भी सुबह 8 बजे से दोपहर तीन बजे तक ही खुलेंगी. Also Read - Corona Virus India Latest Update: बढ़ी चिन्ता, पिछले 24 घंटे में 14,264 नए Covid-19 केस, 90 की मौत

Maharashtra | A curfew will be imposed in Amravati Municipal Corporation and Achalpur Municipal Council limits from 8 pm on February 22 to 6 am on March 1. During this curfew, only essentials shops will be open from 8 am to 3 pm: Shailesh Naval, Collector, Amravati District

