Maharashtra Lockdown-Unlock Latest Update: महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार ने लॉकडाउन में रियायत देने का बड़ा फैसला सुनाया है. देर रात जारी बयान में कहा गया है कि राज्य में सोमवार से लॉकडाउन की पाबंदियों पर छूट मिलेगी. लेकिन एक शर्त ये है कि कोरोना संक्रमण की पॉजिटिव दर और अस्पतालों में ऑक्सीजन बेड की उपलब्धता को देखते हुए ही लॉकडाउन की सख्ती में छूट दी जाएगी. सरकार ने देर रात ये बयान जारी किया है जिसने अनुसार ये आदेश सोमवार से लागू हो जाएगा. Also Read - Maharashtra News Update: महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे में कोरोना के 15 हजार से ज्यादा नए केस और 307 की मौत, शुक्रवार से 18 जिलों में शुरू होगा Unlock

महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के 18 ऐसे जिलों में जहां कोविड-19 के संक्रमण के मामले कम आ रहे हैं वहां लॉकडाउन संबंधी पाबंदियों में शुक्रवार से ढील दी है, जहां संक्रमण दर और अस्पतालों में ऑक्सीजन युक्त बिस्तरों की जरूरत वाले मरीजों की संख्या में कमी आई है. उन इलाकों में सख्ती में छूट दी गई है. राज्य के आपदा प्रबंधन मंत्री विजय वडेत्तिवार ने गुरुवार को राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक के बाद यह घोषणा की थी. Also Read - Maharashtra Lockdown Update: महाराष्ट्र सरकार का बड़ा ऐलान, इन जिलों को दी लॉकडाउन से राहत, जानिए कहां-क्या मिली छूट

“Lockdown restrictions will be relaxed on the basis of COVID positivity rate and availability of oxygen beds in Maharashtra,” states Maharashtra Govt in order regarding lockdown relaxation Also Read - Maharashtra Lockdown Latest Update: मुंबई में लॉकडाउन के नियमों में दी गई ढील, BMC ने किया है ये बड़ा ऐलान

The order will be implemented from Monday

