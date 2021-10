Maharashtra Lockdown Update: देश में कोरोना की दूसरी लहर का कहर धीरे-धीरे कम हो रहा है. कोरोना का कहर कम होने के बाद ज्यादातर राज्यों में कोरोना पाबंदियों में ढील दी जा चुकी है. वहीं कुछ राज्यों में धीरे-धीरे अनलॉक की प्रक्रिया जारी है. इन सबके बीच कोरोना की दूसरी लहर में सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य महाराष्ट्र में भी अनलॉक की प्रक्रिया जारी है. महाराष्ट्र में भी चरणबद्ध तरीके (Maharashtra Unlock Update) से पाबंदियों में ढील दी जा रही है. इन सबके बीच महाराष्ट्र में अनलॉक के तहत कुछ और ढील का ऐलान किया गया है.Also Read - Maharashtra Lockdown Update: महाराष्ट्र में रेस्तरां और दुकानों को खोलने का समय बढ़ाया गया, 22 अक्टूबर से खुलेंगे मनोरंजन पार्क

महाराष्ट्र में आज से होटल रात के 12 बजे तक खुले रह सकते हैं. इसके अलावा दूसरी अन्य दुकानें भी 11 बजे तक खोला जा सकेगा. राज्य की उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) सरकार की तरफ से आगामी त्योहारों को देखते हुए यह फैसला लिया गया है. महाराष्ट्र के मुख्य सचिव सीताराम कुंटे की तरफ से इस बाबत आदेश निकाला गया है. Also Read - Maharashtra News: मुंबई को बड़ी राहत, महाराष्ट्र में कोरोना की हार तय, सीएम उद्धव की आज अहम बैठक

सरकारी आदेश के अनुसार, जिले के हालात को देखते हुए जिलाधिकारी और महानगर आयुक्त इसमें तब्दीली कर सकते हैं. इसका मतलब यह हुआ कि कोरोना के हालात को देखते हुए जिलाधिकारी पाबंदियां लगा सकते हैं या फिर उसमें ढील दे सकते हैं. Also Read - Maharashtra: नांदेड़ से तीन बार सांसद रह चुके भास्‍करराव खतगांवकर ने BJP छोड़ी, कांग्रेस में वापस लौटे

"Local DDMA may restrict these timings further if so deemed fit due to any local requirements but shall not relax it further without the consent of SDMA," reads the order signed by Chief Secretary Sitaram Kunte

