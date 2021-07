Maharashtra Unlock Latest Update: कोरोना के मामलों में कमी आने के बाद अब महाराष्ट्र में भी लॉकडाउन पाबंदियों में ढील दी जाएगी. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) की अध्यक्षता में हुई कोविड टास्क फोर्स की बैठक में इसका फैसला लिया गया. बैठक के बाद राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने इसकी जानकारी दी. न्यूज एजेंसी ANI की रिपोर्ट के अनुसार, राज्य के उन 25 जिलों में​ प्रतिबंधों में ढील देने का फैसला लिया गया है जहां पॉजिटिविटी रेट, ग्रोथ रेट राज्य औसत से कम है. इसके साथ-साथ वीकेंड लॉकडाउन में भी राहत देने का ऐलान किया गया है.Also Read - Maharashtra Lockdown Update: लॉकडाउन में ढील और मुंबई लोकल में आम लोगों के सफर पर फैसला आज! जानें ताजा अपडेट...

राजेश टोपे ने कहा, 'हमने 25 जिलों में पाबंदियों में ढील देने का फैसला किया है. दुकानों, थिएटरों, सिनेमा हॉल, जिम के कामकाज में छूट दी जाएगी. शादी समारोह आदि में प्रतिबंध होगा. इसके साथ-साथ हम वातानुकूलित हॉल का उपयोग करने से मना करेंगे.

Things will be open on Saturdays with limitations, Sunday restrictions to continue. Detailed guidelines in next 2-3 days. hotels&shops timings will increase till 8-9 pm. But they need to ensure staff is fully vaccinated, they'll be allowed to function on 50% capacity: Rajesh Tope

— ANI (@ANI) July 29, 2021