Maharashtra Lockdown Update: कोरोना की दूसरी लहर का कहर धीरे-धीरे कम हो रहा है. हालांकि कुछ राज्यों से इसके लगातार सामने आ रहे मामलों ने चिंता बढ़ा रखी है. इन सबके बीच संभावित तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए राज्य सरकारों द्वारा तमाम तरह के एहतियात भी बरते जा रहे हैं. महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) सरकार भी तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए सावधानी बरत रही हैं. महाराष्ट्र में 10 दिवसीय गणेश पूजा को लेकर भी कई गाइडलाइंस जारी किये गए और अब सरकार विसर्जन (Ganesh Visarjan) को लेकर भी एहतियात बरत रही है.

गणेश विसर्जन (Ganesh Visarjan Guidelines) को देखते हुए महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार ने पुणे शहर के लिए रविवार को कई पाबंदियों का ऐलान किया है. महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार ने बताया, 19 सितंबर को गणेश विसर्जन के अवसर पर हमने पुणे शहर, पुणे छावनी और ग्रामीण क्षेत्रों में सभी दुकानें बंद रखने का फैसला किया है. रेस्टोरेंट और होटल खुले रहेंगे, आवश्यक सेवाओं को छूट दी जाएगी.

