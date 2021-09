Maharashtra Lockdown Latest Update: कोरोना की दूसरी लहर में सबसे ज्यादा प्रभावित महाराष्ट्र में अब धीरे-धीरे मामले कम हो रहे हैं. हालांकि संभावित तीसरी लहर की आशंका को लेकर एहतियात भी बरते जा रहे हैं. महाराष्ट्र में लॉकडाउन में ढील तो दी गई है हालांकि पाबंदियां अब भी लागू हैं. राज्य में अनलॉक के माध्यम से समय-समय पर कई जरूरी गतिविधियों को इजाजत दी गई है. इन सबके बीच महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) सरकार ने आज एक और बड़ा फैसला लिया है. महाराष्ट्र में 7 अक्टूबर से धार्मिक स्थानों को खोलने का फैसला लिया गया है.Also Read - Maharashtra Lockdown Update: कोरोना नियमों के उल्लंघन पर नवी मुंबई के तीन बार पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना

मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से ट्वीट कर इसकी जानकारी दी गई. सरकारी आदेश के अनुसार, महाराष्ट्र में 7 अक्टूबर यानी नवरात्रि के पहले दिन से सभी पूजा स्थल फिर से खुल जाएंगे. हालांकि इस दौरान सभी COVID-19 सुरक्षा नियमों का पालन किया जाएगा. Also Read - Maharashtra School Reopening News: महाराष्ट्र में इस तारीख से खुल जाएंगे स्कूल, सीएम उद्धव ने दी मंजूरी

मुख्यमंत्री ठाकरे के कार्यालय ने ट्वीट किया, ‘सभी पूजा स्थल नवरात्रि के पहले दिन, यानी 7 अक्टूबर 2021 से भक्तों के लिए फिर से खुलेंगे.’ महाराष्ट्र सरकार को मंदिर नहीं खोलने को लेकर BJP के विरोध का सामना करना पड़ रहा है, जो महामारी के कारण बंद रहे. Also Read - Maharashtra: पहले दो विवाह की बात छिपा तीसरी शादी करने वाले व्यक्ति के खिलाफ FIR दर्ज

All places of worship will reopen for devotees from the first day of Navaratri, i.e., 7th October 2021, while observing all COVID safety protocols.

— CMO Maharashtra (@CMOMaharashtra) September 24, 2021