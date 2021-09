Maharashtra Lockdown Update: देश में कोरोना की दूसरी लहर का कहर कम होने के बाद ज्यादातर राज्यों में जरूरी गतिविधियों को इजाजत दी जा रही है. वहीं, संभावित तीसरी लहर और आगामी त्योहारी सीजन को देखते हुए राज्य सरकारों की तरफ से जरूरी गाइडलाइंस भी जारी की जा रही है. इन सबके बीच BMC ने नवरात्रि के लिए गाइडलाइंस (BMC Navratri Guidelines) जारी की है.Also Read - मुंबई के KEM अस्पताल में मेडिकल के 30 छात्र कोरोना संक्रमित, 28 को लग चुकी है वैक्सीन की दोनों डोज

बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) की तरफ से गुरुवार को नवरात्रि समारोह के जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, सार्वजनिक मंडपों के लिए मूर्ति की ऊंचाई 4 फीट और घर की मूर्तियों के लिए 2 फीट तक सीमित कर दी गई है. निगम ने मंडपों के लिए सैटाइनाइजेशन भी अनिवार्य किया है और किसी भी फूल और मिठाई की अनुमति नहीं है. अधिकारियों ने कहा कि वे लोगों को ऑनलाइन दर्शन के लिए प्रोत्साहित करेंगे. इसके साथ-साथ मंडप में एक समय में ज्यादा से ज्यादा पांच लोग ही रह सकते हैं.

Mumbai | Idols height to be 2 feet for home idols & 4 feet for public Mandals. Mandals required to take prior permission. Five people allowed at mandals. Flowers, sweets banned for devotees at public mandals. Sanitisation mandatory at mandals: BMC SOPs for Navratri

