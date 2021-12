Maharashtra Lockdown Update: देश में कोरोना के नए ‘ओमिक्रॉन’ वेरिएंट (Omicron Variant) के मामले लगातार बढ़ रहे हैं. ओमिक्रॉन वेरिएंट के बढ़ते खतरे और क्रिसमस, नए साल को देखते हुए राज्यों में पाबंदियों (Restrictions) का ऐलान भी शुरू हो गया है. महाराष्ट्र में भी ‘ओमिक्रॉन’ के मामले लगातार बढ़ रहे हैं. देश में सबसे ज्यादा ओमिक्रॉन के मामले इसी राज्य से हैं. ओमिक्रॉन (Omicron) के बढ़ते मामले को देखते हुए बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) ने शनिवार को नए दिशानिर्देश जारी किए और आम जनता से क्रिसमस और नए साल के जश्न के दौरान भीड़ से बचने का आग्रह किया. हालांकि, BMC ने कोविड दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी.Also Read - Delhi Corona Update: दिल्ली में बढ़ा कोरोना संक्रमण, बीते 24 घंटों में 86 नए केस; 5 महीने में सबसे ज्यादा मामले

संशोधित दिशानिर्देश में BMC ने कहा कि उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए वार्ड स्तर पर दस्तों को तैनात किया जाएगा. आदेश में कहा गया है कि शादियों और अन्य समारोहों के दौरान दिशानिर्देशों का पालन करना सभी के लिए जरूरी है. अधिक जानकारी देते हुए, BMC प्रमुख आईएस चहल ने कहा कि महानगर में लोगों को होटल, रेस्तरां, सिनेमा, मॉल में भीड़ से बचना चाहिए. उन्होंने कहा कि विवाह और अन्य कार्यों के लिए उपस्थिति के नियमों का सख्ती से पालन करना भी जरूरी होगा. आदेश के अनुसार, सार्वजनिक परिवहन समेत सार्वजनिक स्थानों पर केवल उन्हीं लोगों को अनुमति दी जाएगी जिन्होंने पूरी वैक्सीन की दोनों डोज ली हुई हो. Also Read - Omicron Cases In India: देश में ओमीक्रॉन का बढ़ रहा खतरा! नवी मुंबई में स्कूल के 16 छात्र कोरोना संक्रमित

Full vaccination of all employees functioning at public places/establishments as well as all attendees at events/ceremonies is mandatory. Action will be taken against the establishment if the rule is found to be violated: BMC

