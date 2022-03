Maharashtra Lockdown Update: देश में कोरोना का कहर धीरे-धीरे थम रहा है. रोजाना दर्ज किये जाने वाले कोरोना के मामलों में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है. कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित रहे महाराष्ट्र में भी कोरोना की रफ्तार धीरे-धीरे थम रही है. कोरोना के मामलों में आ रही गिरावट के बाद उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) सरकार ने राज्य में लगे पाबंदियों में और ढील (Covid Restriction) देने का ऐलान किया. महाराष्ट्र सरकार (Maharashtra Govt) की तरफ से कोविड पाबंदियों में ढील देते हुए मुंबई (Mumbai) समेत 14 जिलों में 100 फीसदी क्षमता के साथ रेस्तरां, सिनेमाघर, स्विमिंग पूल, थियेटर, धार्मिक स्थल और मनोरंजन पार्क के संचालन की अनुमति दी गई है.Also Read - Maharashtra Lockdown Update: क्या महाराष्ट्र में जल्द मिलने वाली है मास्क से निजात? स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे का बड़ा बयान

Maharashtra: Swimming pools, religious places, entertainment parks allowed to function with 100 pc capacity in 14 districts including Mumbai

— Press Trust of India (@PTI_News) March 2, 2022