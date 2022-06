चौथी लहर (Fourth Covid Wave) की आशंकाओं के बीच महाराष्ट्र में एक बार फिर कोरोना के मामलों (Maharashtra Corona News) ने रफ्तार पकड़ ली है. कोरोना के बढ़त मामलों को देखते हुए सीएम उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) ने गुरुवार को कोविड टास्क फोर्स (Maharashtra Covid Task Force) के सदस्यों संग बैठक की. बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर लोग फिर से पाबंदी नहीं चाहते तो उन्हें कोरोना नियमों का पालन करना होगा. उद्धव ठाकरे ने कहा कि अगर लोग राज्य में फिर से लॉकडाउन जैसी सख्त पाबंदियां (Maharashtra Lockdown News) नहीं चाहते तो फेस मास्क (Face mask) का उपयोग करें.Also Read - क्या महाराष्ट्र में जल्द अनिवार्य होने जा रहा फेस मास्क? कोरोना के मामलों में आई तेजी के बाद डिप्टी सीएम ने दिये संकेत...

कोविड टास्क फोर्स की बैठक में ठाकरे ने कहा कि सरकार एक पखवाड़े तक स्थिति (Corona In Maharashtra) पर नजर रखेगी और फिर जरूरत हुई तो कड़े फैसले लेगी. उन्होंने कहा कि 'अगर लोग फिर से सख्त पाबंदियां नहीं चाहते हैं तो उन्हें कोविड नियमों का पालन करना चाहिए. उन्होंने कहा कि मास्क का उपयोग करें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें. सीएम ने कहा कि पिछले डेढ़ महीने में कोरोना के मामले डेढ़ गुना बढ़ गए हैं.

उद्धव ने कहा कि 'भीड़-भाड़ वाले सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनें. 12-18 आयु वर्ग के टीकाकरण में तेजी लाई जानी चाहिए और बूस्टर खुराक लेनी चाहिए. ऑक्सीजन और दवाओं को स्टैंडबाय पर रखा जाना चाहिए.

महाराष्ट्र में गुरुवार को हजार से ज्यादा मामले

महाराष्ट्र में गुरुवार को कोरोना के 1045 नए मामले सामने आए और इस दौरान एक शख्स की जान चली गई. राज्य में फिलहाल कोरोना के 4,559 एक्टिव केस हैं. राज्य में कुल संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 78,89,212 पहुंच गया है और अब तक 1,47,861 लोगों की मौत हो गई है.

If COVID cases continue to rise in Maharashtra, the state govt will take a decision to make masks mandatory. Govt is keeping an eye. Discussions have been held with CM Uddhav Thackeray regarding the COVID cases in the state: Maharashtra Deputy CM Ajit Pawar pic.twitter.com/YXrSPxSZL3

